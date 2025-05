Lars Gindorf spielt auch in Zukunft für Hannover 96.

Hannover - Lars Gindorf wird auch in den kommenden zwei Jahren das Trikot von Hannover 96 tragen. Der 23 Jahre alte Offensivspieler hat seinen Vertrag beim Fußball-Zweitligisten vorzeitig bis zum 30. Juni 2027 verlängert. Gindorf spielt seit Sommer 2022 bei den Niedersachsen und gehört seit der vergangenen Saison fest zum Profikader.

„Lars hat in den vergangenen Jahren eine sehr positive Entwicklung genommen, sich über starke Leistungen in der U23 in unser Profiteam hochgearbeitet und auch dort mehrfach unter Beweis gestellt, dass er wichtige Impulse setzen kann“, sagte Hannovers Geschäftsführer Marcus Mann.