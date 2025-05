Es fährt fast nichts mehr am Kölner Hauptbahnhof. Über zwei Wochen lang können viele Regionalbahnen und S-Bahnen sowie Fernzüge den Bahnhof nicht ansteuern. Eine ICE-Verbindung fällt komplett aus.

Am Kölner Hauptbahnhof hat am Freitagabend eine zweieinhalb Wochen dauernde weitgehende Sperrung des Zugverkehrs begonnen.

Köln/Berlin - Am Kölner Hauptbahnhof hat eine zweieinhalb Wochen dauernde weitgehende Sperrung für den Zugverkehr begonnen. In dieser Zeit entfallen die ICE-Sprinter auf der Strecke Bonn–Köln–Berlin ganz, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Die Sperrung dauert bis Montag, 19. Mai, 5 Uhr. Grund ist die Inbetriebnahme eines neuen elektronischen Stellwerks.

Die Bahnstrecke auf der linken Rheinseite von Köln nach Bonn und Koblenz kann während der Sperrung nicht befahren werden. Auch sind die Routen zwischen Köln und Aachen sowie zwischen Köln und Euskirchen unterbrochen.

Der Kölner Hauptbahnhof ist mit rund 180.000 Reisenden am Tag der meistbesuchte Bahnhof in Nordrhein-Westfalen. Die Stadt hat die höchste Pendlerquote in NRW.