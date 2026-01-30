Tim Zechel kehrt nach zwei Jahren dem SC Magdeburg den Rücken. Was der Nationalspieler zu seinem Abschied sagt – und warum sein nächster Verein noch offen ist.

Magdeburg - Handballer Tim Zechel verlässt den Bundesligisten SC Magdeburg vorzeitig zum Saisonende. „Es war eine Zeit mit Höhen und Tiefen, die nicht immer leicht war“, sagte der Nationalspieler, der kurz vor der laufenden Europameisterschaft von Bundestrainer Alfred Gislason aus dem Aufgebot gestrichen worden war.

Der 29 Jahre alte Zechel schließt sich nach zwei Jahren beim SCM einem anderen Verein an. Wohin es Zechel zieht, ist offiziell noch nicht bekannt. Aber vieles spricht für die TSV Hannover-Burgdorf.

Zechel wechselte im Jahr 2024 nach Magdeburg, nachdem er schon in der Jugend drei Jahre lang das Trikot der Elbestädter getragen hatte. Beim Champions-League-Sieger kam Zechel nicht an den Stammkräften Magnus Saugstrup und Oscar Bergendahl vorbei. Zechel stand in der laufenden Bundesliga-Saison gerade einmal rund eine Stunde lang auf dem Feld.