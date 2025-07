Flensburg - Der deutsche Handball-Nationalspieler Marko Grgic wechselt bereits ein Jahr früher als geplant zum European-League-Sieger SG Flensburg-Handewitt. Eigentlich sollte der Torschützenkönig der Handball-Bundesliga erst 2026 vom ThSV Eisenach kommen. Doch nach dem ebenso vorzeitigen Abschied ihres dänischen Rückraumspielers Mads Mensah Larsen haben die Flensburger diesen Transfer nun vorgezogen.

„Ich freue mich riesig, dass ich ab sofort ein Teil der SG sein kann“, sagte der 21-jährige Grgic. Nach einem Bericht des „Flensburger Tageblatts“ zahlt der Nationalspieler einen Teil der Ablösesumme sogar selbst, um bereits in der kommenden Saison für seinen neuen Club spielen zu können.

„Beim ThSV Eisenach sowie Marko Grgic möchte ich mich herzlich bedanken, dass der vorzeitige Wechsel überhaupt möglich geworden ist. Gerade Marko ist uns hier einen großen Schritt entgegengekommen und hat den Transfer dadurch überhaupt erst möglich gemacht“, sagte der Flensburger Geschäftsführer Holger Glandorf.

Auch Hannover wollte Grgic

Grgic hatte mehrere Angebote aus der Handball-Bundesliga. Auch die TSV Hannover-Burgdorf wollte den Rückraumspieler unbedingt verpflichten.

Der 33 Jahre alte Mensah Larsen spielte fünf Jahre in Flensburg und sollte die SG eigentlich erst nach Ablauf seines Vertrages 2026 verlassen. Jetzt bekam er allerdings ein Angebot des dänischen Vizemeisters Skjern Handbold und bat die SG-Verantwortlichen um eine vorzeitige Vertragsauflösung.

„Mit dem vorzeitigen Wechsel können wir den Umbruch in der Mannschaft bereits in der aktuellen Saison anstreben, was uns mehr Zeit gibt, unsere langfristigen Ziele mit diesem Team zu erreichen“, sagte Glandorf.