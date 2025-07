Luis Díaz könnte einem Medienbericht zufolge in diesem Sommer doch noch zum FC Bayern wechseln. Offenbar hängt der Transfer aber auch noch von einem Stürmer eines Bundesliga-Rivalen ab.

München - Ein Wechsel von Luis Díaz vom FC Liverpool zum deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München wird einem Medienbericht zufolge konkreter. Nach Informationen der „Bild“-Zeitung sollen die ersten Verhandlungen zwischen dem englischen Meister und den Münchnern „zeitnah“ beginnen.

Liverpool hatte zuletzt erklärt, den 28-jährigen Offensivspieler trotz eines hinterlegten Wechselwunsches nicht abgeben zu wollen. Sollte es jedoch zu einer Einigung mit Eintracht Frankfurt und Angreifer Hugo Ekitiké kommen, könnte Bewegung in die Personalie Díaz kommen.

Zumal der Kolumbianer den Bayern, deren bisherige Angebote in Höhe von 52 und 67,5 Millionen Euro vom LFC laut Berichten abgelehnt wurden, bereits zugesagt haben soll. Auch seien die Vertragskonditionen mit der Spielerseite bereits geklärt, hieß es weiter. Demnach soll Díaz in München einen Vertrag bis Sommer 2029 erhalten und ein Jahresgehalt in Höhe von etwa 14 Millionen Euro beziehen.