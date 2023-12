Nach dem Auftritt im Volksparkstadion gehen die Hamburger im kommenden Jahr in die nächste große Fußball-Arena. Termin und Gegner in Bremen stehen bislang noch nicht fest.

Bremen/Hamburg - Die Hamburg Sea Devils werden in der kommenden Saison der European League of Football (ELF) auch ein Spiel im Bremer Wohninvest Weserstadion bestreiten. Das gab der Club am Freitag bekannt. „Hamburg ist zwar unsere Heimat, jedoch wollen wir unseren Sport und unsere Farben auch in andere Städte bringen und die Fans von uns begeistern. Das Bremer Weserstadion bietet die perfekte Bühne für unsere Mission“, sagte Sea-Devils-Manager Mark Weitz.

Gegner und Spieldatum werden bei der Veröffentlichung des neuen Spielplans Mitte Januar bekannt gegeben. Die Hamburger werden damit zwei Partien in großen Fußball-Arenen austragen. Klar ist bislang der Termin am 14. Juli im Volksparkstadion. Auch hier ist der Gegner noch offen. Im vergangenen Jahr hatten dort 32.500 Zuschauer das Spiel gegen den aktuellen ELF-Meister Rhein Fire aus Düsseldorf verfolgt.

Die weiteren Heimspiele bestreitet das Team im Stadion an der Hoheluft in Hamburg. Im kommenden Jahr starten 17 Teams aus neun Nationen in die vierte EFL-Saison. Das Endspiel soll am 24. September in der Arena des Fußball-Zweitligisten Schalke 04 ausgetragen werden.