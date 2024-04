Im Abstiegskampf will Halle alle Kräfte mobilisieren. Dafür holt der neue Trainer nun ein in die U19 versetztes Trio zurück.

Das Vereinslogo des Hallescher Fußballclub e.V. an der Geschäftsstelle.

Halle - Die zuletzt in die U19 des Vereins degradierten Spieler Andor Bolyki, Henry Crosthwaite und Jordi Wegmann bekommen beim abstiegsbedrohten Halleschen FC wieder eine Chance. Das Trio darf nun wieder beim Fußball-Drittligisten trainieren. „Wir wollen alle Kräfte mobilisieren. Die drei Spieler stehen bei uns unter Vertrag, daher möchte ich mir im Training einen Eindruck von ihnen verschaffen und sehen, ob sie uns im Saisonendspurt weiterhelfen können“, sagte HFC-Cheftrainer Stefan Reisinger am Montag in einer Vereinsmitteilung.

Der Verein sei davon überzeugt, dass „sie die Gelegenheit nutzen werden, sich zu zeigen und im Sinne des Halleschen FC zu handeln. Während Jordi Wegmann aufgrund eines Probetrainings, welches im Vorfeld bereits länger geplant war, erst am Donnerstag zur Mannschaft stößt, starten Andor und Herny direkt am Dienstag“, hieß es weiter. Halle hat nach dem 1:0 gegen Verl am vergangenen Samstag wieder etwas Hoffnung geschöpft. Aktuell beträgt der Rückstand zum Nichtabstiegsplatz drei Punkte.