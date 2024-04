Mit dem Tod von Peter Sodann hat die Stadt Halle einen ihren Ehrenbürger verloren. In einem im Stadthaus ausgelegten Kondolenzbuch trugen sich rund 70 Trauernde ein.

Halle übergibt Kondolenzbuch für Sodann an Familie

Peter Sodann kommt auf den Neuen Südfriedhof in München zur Beerdigung von Kabarettist Hildebrandt.

Halle/Saale - Nach dem Tod des Schauspielers Peter Sodann Anfang April übergibt die Stadt Halle/Saale das Kondolenzbuch an dessen Familie. Die Stadt hatte nach dem Tod ihres Ehrenbürgers bis Dienstag ein Kondolenzbuch im Stadthaus ausgelegt, in dem Trauernde ihre Gedanken niederschreiben konnten. Rund 70 Trauernde hätten sich eingetragen, teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit.

Über eine angemessene Würdigung Peter Sodanns, der 2006 zum Ehrenbürger von Halle ernannt wurde, werd sich die Stadtverwaltung mit dem Stadtrat zu gegebener Zeit verständigen, hieß es. Aus Gründen der Pietät möchte die Stadt einen angemessenen Zeitraum der Trauer und Besinnung wahren.

Der Schauspieler, Regisseur und Theaterintendant Peter Sodann war am 5. April im Alter von 87 Jahren gestorben. Bundesweit bekannt wurde Sodann vor allem als etwas grummeliger Hauptkommissar Bruno Ehrlicher im „Tatort“, den er von 1992 bis 2007 spielte.