Mitten in Gießen fallen Schüsse in einem Wettbüro, drei Männer werden verletzt. Was die Ermittler inzwischen herausgefunden haben.

Bei Schüssen in einem Wettbüro in der Innenstadt von Gießen sind drei Menschen verletzt worden.

Gießen - Nach den Schüssen in der Innenstadt von Gießen mit drei Verletzten ist gegen den Tatverdächtigen Haftbefehl wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung erlassen worden. Der 33-Jährige befinde sich nun in einer hessischen Justizvollzugsanstalt, teilten die Staatsanwaltschaft Gießen und das Polizeipräsidium Mittelhessen mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der türkische Staatsangehörige am Samstag gegen 15.00 Uhr ein am Marktplatz gelegenes Wettbüro und gab dort mehrere Schüsse ab. Drei Männer im Alter von 16, 27 und 40 Jahren wurden dabei durch mindestens drei Schüsse im Bereich der Beine und des Oberkörpers verletzt.

Konkrete Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge nicht. Der Beschuldigte sei bereits wegen Körperverletzungsdelikten und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich in Erscheinung getreten.