Seit 100 Jahren gibt es den Marathon, der die beiden Nachbarstädte über die Landesgrenze hinweg verbindet. Angemeldet waren mehr als 500 Sportler.

Leipzig/Halle - Bei der 100-jährigen Jubiläumsausgabe des Mitteldeutschen Marathons sind Hunderte Menschen von Leipzig nach Halle gelaufen. Als Erster kam laut Angaben der Veranstalter der Berliner Cornelius Rossbach nach 2:35:07 Stunden über die Ziellinie am Marktplatz in Halle. Bei den Frauen gewann Jennifer Hönnicke mit 3:00:14 Stunden.

Für den Lauf hatten sich laut Starterliste mehr als 500 Sportler angemeldet. Der Startschuss fiel um 9 Uhr am Elsterflutbecken in Leipzig. Die Strecke führte teilweise entlang der Weißen Elster. Neben den vollen gut 42 Kilometern konnten sich die Sportler unter anderem auch bei einem Halbmarathon, einem Staffellauf oder über 10 Kilometer messen.

Der Lauf zwischen Leipzig und Halle fand laut Angaben der Veranstalter erstmals 1925 statt. Damals wurden auf der Strecke die ersten Deutschen Meisterschaften im Marathon ausgetragen.