Die Füchse setzen ihre Erfolgsserie fort. Gegen Minden sind sie von Beginn an dominant und können am Ende Topstars schonen und dem Nachwuchs Einsatzminuten geben.

Berlin - Die Füchse Berlin bleiben in der Handball-Bundesliga auf Erfolgskurs. Die Berliner gewannen vor 8.401 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle gegen Aufsteiger GWD Minden klar mit 42:27 (22:13). Es war der vierte Ligasieg und insgesamt sogar der achte Pflichtspielerfolg in Serie. Die Füchse bleiben Tabellenfünfter. Beste Berliner Werfer waren Mathias Gidsel mit zehn und Lasse Andersson mit sechs Toren.

Bei den Gastgebern bekam dieses Mal Lasse Ludwig den Vorzug im Tor. Und der hatte gleich eine sehr aufmerksame Abwehr vor sich, die wenig zuließ. Die Füchse kamen so immer wieder zu Ballgewinnen und somit zu schnellen Tempogegenstößen. Nach siebeneinhalb Minuten waren die Gastgeber schon auf 7:1 davongezogen.

Füchse können frühzeitig einige Stars schonen

Anschließend schlichen sich jedoch einige Fehler ins Berliner Spiel ein. Minden probierte viel, versuchte Gidsel mit einer Manndeckung aus dem Spiel zu nehmen. Das gelang aber kaum, denn der Ball lief oft zu schnell durch die Offensivreihen der Berliner.

Nach dem Seitenwechsel agierten die Füchse in der Abwehr dann aber nicht mehr ganz so fokussiert und Minden kam einfacher zu Toren. Im Angriff blieben sie aber weiter dominant. 14 Minuten vor dem Ende wurde der Vorsprung erstmalig zweistellig (33:23). So konnte Trainer Nicolej Krickau frühzeitig seine Topstars schonen und Nachwuchskräften eine Chance geben. Der Berliner Spielfreude tat dies aber keinen Abbruch.