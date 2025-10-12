weather bedeckt
  3. Oberbürgermeisterwahl: SPD verliert Oberbürgermeisteramt in Potsdam

Seit 1990 stellt die SPD das Stadtoberhaupt in Potsdam. Bei der Oberbürgermeisterwahl muss sie nun eine herbe Niederlage hinnehmen.

Von dpa 12.10.2025, 19:58
Noosha Aubel (parteilos) ist die neue Oberbürgermeisterin von Potsdam. (Archivbild)
Noosha Aubel (parteilos) ist die neue Oberbürgermeisterin von Potsdam. (Archivbild) Carsten Koall/dpa

Potsdam - Die SPD verliert in der brandenburgischen Landeshauptstadt Potsdam nach 35 Jahren den Oberbürgermeister-Posten. Die Stichwahl zur OB-Wahl gewann die parteilose Bewerberin Noosha Aubel mit 72,9 Prozent der Stimmen, wie aus dem vorläufigen Endergebnis hervorgeht. SPD-Kandidat Severin Fischer blieb chancenlos.