Seit 1990 stellt die SPD das Stadtoberhaupt in Potsdam. Bei der Oberbürgermeisterwahl muss sie nun eine herbe Niederlage hinnehmen.

Potsdam - Die SPD verliert in der brandenburgischen Landeshauptstadt Potsdam nach 35 Jahren den Oberbürgermeister-Posten. Die Stichwahl zur OB-Wahl gewann die parteilose Bewerberin Noosha Aubel mit 72,9 Prozent der Stimmen, wie aus dem vorläufigen Endergebnis hervorgeht. SPD-Kandidat Severin Fischer blieb chancenlos.