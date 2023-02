Beide begehen im Sommer ihren runden Geburtstag. Ihren jeweils 50. will das Ehepaar an seinem Hochzeitstag mit einer gemeinsamen „Hinterhofparty“ am Osloer Schloss feiern - mit Gästen aus ganz Norwegen.

Oslo - Der norwegische Kronprinz Haakon und seine Ehefrau Kronprinzessin Mette-Marit feiern ihre anstehenden 50. Geburtstage in diesem Sommer mit einem gemeinsamen Fest. An ihrem Hochzeitstag - dem 25. August - veranstalten die beiden eine „Hinterhofparty“ am Osloer Schloss, zu dem Gäste aus ganz Norwegen eingeladen werden sollen. Das ging am Donnerstag aus einer Mitteilung des Königshauses hervor.

Anlässlich ihrer runden Geburtstage wollen sie vorher außerdem zwischen Februar und Juni fünf Reisen durch ihr Land unternehmen. „Die fünf Reisen werden zusammen zu einer Erzählung über unterschiedliche Teile unserer Gesellschaft werden - über das alte und neue Norwegen, darüber, wer wir sind und was uns als Volk geformt hat“, hieß es dazu vom Hof.

Haakon wird am 20. Juli 50 Jahre alt, Mette-Marit dann einen knappen Monat später am 19. August. Die beiden hatten sich am 25. August 2001 das Ja-Wort gegeben. Sie haben zwei gemeinsame Kinder - Erbprinzessin Ingrid Alexandra (19) und Prinz Sverre Magnus (17). Mette-Marit hat zudem einen weiteren Sohn, Marius Borg Høiby (26).