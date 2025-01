Berlin - In einem Video an ihre Fans hat „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Schauspielerin Anne Menden ihrem Frust über Online-Kommentare Luft gemacht. „Wie der ein oder andere vielleicht mitbekommen hat, kursieren gerade Fotos von mir im Internet, die mit KI bearbeitet worden sind, die mich im neunten Monat schwanger zeigen“, sagte die 39-Jährige auf Instagram.

Die Fotos würden darüber hinaus mit Falschaussagen gepostet, erzählte die Schauspielerin. Viel erschreckender als die fragwürdigen Bilder fände sie jedoch teilweise die Kommentare darüber, die sie als übergriffig und respektlos bezeichnete. „Niemand hat das Recht, über meinen Körper, meinen Gesundheitszustand oder mein Privatleben zu spekulieren“, sagte Menden. Man könne nie wissen, was in einem anderen Menschen vorgehe.

Menden rief dazu auf, die Grenzen anderer Menschen zu respektieren. „Und wenn ihr nicht sicher seid, wo diese Grenzen sind, dann solltet ihr fünfmal drüber nachdenken, was ihr fragt oder was ihr schreibt.“ Menden spielt seit 2004 in der RTL-Soap die Hauptfigur Emily und zählt zu ihren bekanntesten Gesichtern.