Wie das Landesamt für Umweltschutz berichtet, blieb die Luftqualität im Land auch während des Jahreswechsels gut. Anders sieht es im Süden der Bundesrepublik aus.

Halle - Trotz zahlreicher Feuerwerksraketen ist die Luftqualität in Sachsen-Anhalt zum Jahreswechsel anhaltend gut geblieben. Der Feinstaubgrenzwert wurde nicht überschritten, berichtete das Landesamt für Umweltschutz. Wegen des nasskalten Wetters und zwischenzeitlich stürmischem Windes konnte die Feinstaubbelastung rasch abgebaut werden.

Deutschlandweit registrierte das Umweltbundesamt am 1. Januar dieses Jahres 20 Überschreitungen des Tagesmittelwertes von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Vor allem der Süden und Südwesten der Bundesrepublik waren von einer erhöhten Feinstaubbelastung betroffen.