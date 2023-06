Eine Taucherbrille und Schnorchel liegen in einem Schwimmbad am Beckenrand.

Berlin - Für 9 Euro ins Schwimmbad und Rabatte fürs Kino: Der Verkauf des Super-Ferien-Passes für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahre ist in Berlin gestartet. Seit Montag ist das Taschenbuch in Rewe-Märkten, online, in vielen Bibliotheken, Bürgerämtern, dem FEZ und an weiteren Verkaufsstellen erhältlich, wie der Jugendkulturservice auf seiner Website mitteilte. Der Pass ist von den Sommerferien 2023 bis einschließlich der Osterferien 2024 gültig - immer an Ferientagen.

Darin enthalten ist die Badekarte, mit der man einmal pro Ferientag kostenlos in eins der Schwimmbäder der Berliner Bäder-Betriebe kommt. Außerdem behinhaltet das Büchlein zahlreiche Coupons, mit denen man zum Beispiel kostenlos den Zoo und den Tierpark besuchen kann. Manche Coupons vergünstigen den Eintritt ins Kino oder die Teilnahme an Workshops. Darüber hinaus bietet der Ferienpass noch die Teilnahme an Verlosungen - über die man kostenlose Kinobesuche, Ausflüge oder Theaterkarten ergattern kann. Dafür muss man sich zuerst online anmelden.

Der Ferienpass ist noch bis zum Ende der Sommerferien (Ende August) für 9 Euro erhältlich. Abseits des Alters gibt es noch eine Voraussetzung für den Erwerb: Man muss in Berlin leben. Kinder und deren Familien, die staatliche Leistungen wie etwa Sozialhilfe, Arbeitslosengeld, Kinderzuschlag, Wohngeld oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen, können die 9 Euro auch im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets erstattet bekommen. Das gilt nur, wenn sie nicht bereits Geld im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets bekommen haben.