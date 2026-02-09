Jetzt taut's! Nach Tagen mit Schnee und Eis klettern in Berlin und Brandenburg in dieser Woche die Temperaturen. Am BER und auf den Schienen läuft alles nach Plan. In den Nächten kann es glatt werden.

Berlin/Potsdam - Nach den weißen Wintertagen stehen in Berlin und Brandenburg in dieser Woche Tauwetter und Temperaturen von bis zu zehn Grad auf dem Programm. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sollten Fußgänger ihre Gummistiefel rausholen: Es werde zwar mild, aber auch trüb und regnerisch, so der DWD.

Frostige Nächte, milde Tage

Am Montagmorgen liegen die Temperaturen noch leicht im Frostbereich. Im Laufe des Tages sollen diese aber auf bis zu drei Grad ansteigen. In der Nacht zu Dienstag kann es noch einmal glatt werden, die Temperaturen fallen auf minus eins bis minus drei Grad. Am Dienstag soll es deutlich wärmer werden. Die Temperaturen steigen auf sieben Grad.

Auch in der Nacht zu Mittwoch ist vereinzelt Glätte durch gefrorene Böden möglich. Die Temperaturen liegen zwischen plus zwei und minus ein Grad. Am Mittwoch und am Donnerstag soll es laut DWD sehr mild werden: Mittwoch sollen wieder sieben Grad erreicht werden. Am Donnerstag klettern die Temperaturen örtlich sogar bis auf fast zehn Grad.

Bei der Bahn rollt es wieder

Mussten Fahrgäste der Regionalzüge in Berlin und Brandenburg wegen Vereisungen am Wochenende noch mit Ausfällen und Verspätungen rechnen, gab die Bahn zum Wochenstart Entwarnung: „Der Zugverkehr der Deutschen Bahn ist am Montagmorgen planmäßig angelaufen, auch in der Region Berlin-Brandenburg“, teilte ein Sprecher mit. „Es kommt zum Wochenstart zu keinen witterungsbedingten Einschränkungen mehr.“

Auch der Hauptstadtflughafen BER berichtete von einem regulären Betrieb: „Alles läuft ganz normal“, sagte eine Sprecherin. Aufgrund von Blitzeis war der Flugbetrieb in Schönefeld von Donnerstagabend an eingestellt gewesen. Erst Freitagmittag hoben die ersten Maschinen wieder ab. Es fielen aber viele Flüge aus und es gab Verspätungen. Bereits am Wochenende hatte sich der Betrieb wieder normalisiert.

Parks und Gärten wieder offen

Die Tore zu Parks und Gärten der Stiftung Preußische Schlösser sowie zu Gärten in Berlin und Brandenburg blieben über das Wochenende geschlossen. Inzwischen sind die Parkanlagen wieder geöffnet, wie ein Sprecher mitteilte. Auch das Neue Palais könne wieder besucht werden.

Die Schlösser Sanssouci, Charlottenburg, Oranienburg und Rheinsberg folgen nach dem montäglichen Ruhetag dann am Dienstag. Die Stiftung rief Besucher aber weiter zu besonderer Vorsicht auf. Mögliche Absperrungen oder entsprechende Ausschilderungen sollten beachtet werden.

Friedhöfe können auch wieder besucht werden

Zahlreiche Friedhöfe in der Region konnten am Wochenende ebenfalls nicht besucht werden. In Berlin hatte der Evangelische Friedhofsverband Berlin Stadtmitte mitgeteilt, dass seine Anlagen am Wochenende geschlossen bleiben. Dem Verband gehören den Angaben zufolge mehr als 40 Friedhöfe an. Inzwischen sind die Friedhöfe wieder regulär geöffnet, hieß es zu Wochenbeginn.