Allein unterwegs mit der Regionalbahn: Wie ein Ausflug eines reiselustigen Vierbeiners in Bremen endet.

Bremen - Eine orientierungslose Katze ist mit dem Zug nach Bremen gefahren. Einsatzkräfte nahmen den vierbeinigen Schwarzfahrer aus einer Regionalbahn in Obhut, wie die Bundespolizei mitteilte. Die Beamten versorgten das Tier mit Wasser und übergaben es danach der Bremer Katzenhilfe.

Der Vierbeiner war am Freitagabend durch die Bahn aus Nordenham gelaufen. „Momentan ist es noch unklar, an welchem Bahnhof oder Haltepunkt die Katze in die Regionalbahn eingestiegen ist“, teilte die Bundespolizei mit. Einsatzkräfte passten die Bahn am Bremer Hauptbahnhof ab und fingen die Katze ein.

Das Tier zeigte sich zutraulich und wurde auf dem Arm eines Beamten zum Polizeirevier gebracht. Die Bundespolizei hofft nun auf Hinweise zur Herkunft der reisefreudigen Katze – damit der Ausflug ohne Fahrschein bald ein glückliches Ende findet.