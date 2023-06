Gruppe von Jugendlichen nach über 170 Straftaten in U-Haft

Aurich - Nach einer Serie von Straftaten in der Auricher Innenstadt sind mehrere junge Männer festgenommen worden. In den vergangenen Monaten kam es dort vermehrt zu Körperverletzungen, Fahrzeugaufbrüchen, Diebstählen und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Insgesamt wurden 174 Taten registriert, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Die zum Teil schweren Straftaten lassen sich einem Kreis von bis zu 18 Jugendlichen und Heranwachsenden zwischen 14 und 21 Jahren zuordnen, wie die Ermittlungen ergaben. Zu der Gruppe gehören auch ein 16-Jähriger und ein 18-Jähriger, die Mitte Mai nach Raubüberfällen auf Prostituierte in Aurich festgenommen wurden. Insgesamt sieben Tatverdächtige kamen in Untersuchungshaft, gegen weitere wird noch ermittelt.

Die Jugendlichen sind der Polizei zum Teil seit längerem wegen Straftaten bekannt. Erschreckend sei bei einigen der Entwicklungsprozess zu schwerwiegenderen Delikten, hieß es von den Ermittlern.