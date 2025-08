Berlin - Ein 15-Jähriger ist auf Berlins Straßen mit dem Auto seines Bruders unterwegs gewesen und hat einen Radfahrer angefahren. Der 76-Jährige stürzte und erlitt Verletzungen am Kopf und Becken, wie die Polizei mitteilte. Der Senior kam zur Behandlung ins Krankenhaus.

Zu dem Unfall in Spandau kam es laut Polizei, als der Teenager am Sonntagnachmittag den Falkenseer Damm in Richtung Falkenseer Chaussee befuhr. Obwohl die Ampel für ihn Rot anzeigte, soll er an der Einmündung Askanierring nach rechts abgebogen sein.

Der Jugendliche und wohl auch seine Eltern müssen sich nun unbequeme Fragen gefallen lassen. Als 15-Jähriger verfügt er nicht über eine Fahrerlaubnis. Laut Polizei gab der Teenager jedoch an, er habe mit dem Auto zunächst seine Mutter gefahren und sei allein auf der Rückfahrt gewesen.