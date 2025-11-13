Der Grünen-Abgeordnete Turgut Altug orientiert sich um. Er will künftig bei der SPD mitarbeiten. Dort ist man von der Idee durchaus angetan.

Berlin - Der bisherige Kreuzberger Grünen-Abgeordnete Turgut Altug will in die SPD-Fraktion wechseln. Dem RBB sagte er, er wolle auch SPD-Mitglied werden. SPD-Fraktionschef Raed Saleh sagte der RBB-„Abendschau“, seine Fraktion werde Altug mit offenen Armen empfangen - voraussichtlich Anfang Dezember. „Ich kenne Turgut schon sehr lange, er wäre ein Gewinn für die Fraktion“, sagte Saleh. Gerade Themen wie Artenvielfalt und Naturschutz wären eine starke Bereicherung für die SPD-Fraktion.

Zuvor hatten mehrere Berliner Medien darüber berichtet. Altug hatte am Dienstag bereits seinen Austritt aus der Partei und der Grünen-Fraktion angekündigt.

Altug kritisiert die Grünen

In einer ausführlichen Erklärung auf seiner Homepage hatte er kritisiert, die große Mehrheit der Grünen entferne sich immer weiter von der Lebensrealität vieler Berlinerinnen und Berliner.

Der bisherige Sprecher für Naturschutz, Umwelt- und Naturbildung sowie Ernährung und Landwirtschaft der Grünen-Fraktion warf der Fraktionsführung um Bettina Jarasch und Werner Graf außerdem vor, mit „autoritärer Hand“ zu agieren. Der 60-Jährige ist seit 2011 Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses.