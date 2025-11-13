Ein Lkw kippt auf der A38 um und verteilt seine Molkereiprodukte auf der Fahrbahn. Stundenlang ist die Autobahn voll gesperrt. Zumindest in eine Richtung kann der Verkehr wieder fließen.

Nordhausen - Die durch einen umgekippten Lkw gesperrte A38 ist nach stundenlanger Sperrung in Richtung Leipzig einspurig wieder freigegeben. In Richtung Göttingen bleibt die Strecke vermutlich noch bis in die Mittagsstunden voll gesperrt, hieß es von der Polizei.

Zwischen den Anschlussstellen Nordhausen und Nordhausen-West verlor ein 54-jähriger Fahrer die Kontrolle über seinen Lkw und prallte an die Mittelplanke. Der Fahrer hatte einen lauten Knall gehört, bevor das Fahrzeug nach rechts ausbrach. Beim Versuch, gegenzulenken, kam der Lastwagen ins Schleudern, prallte an die Mittelplanke und kippte daraufhin um. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt, hieß es in einer Polizeimitteilung. Zwei dahinter fahrende Autos wurden Polizeiangaben zufolge durch Trümmerteile beschädigt.

Der Lastwagen hatte etwa 24 Tonnen diverser Molkereiprodukte wie Joghurt geladen, die sich über die Fahrbahn verteilten. Der Sachschaden wird auf über 125.000 Euro geschätzt.