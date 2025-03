Die Holzbauweise ist bei Einfamilien- und Doppelhäusern in Sachsen im Trend. Doch bei mehrgeschossigen Gebäuden stagniert die Quote.

Dresden - Die Grünen im Sächsischen Landtag möchten den Bau von Gebäuden aus Holz erleichtern. „Holzbau ist auch in Sachsen im Trend. Die Zahlen zeigen, dass immer mehr Häuslebauer auf diese nachhaltige Bauweise setzen“, erklärte der Abgeordnete Thomas Löser. Leider erlebe man aber bei größeren Gebäuden eine Stagnation. Grund dafür seien vor allem hohe rechtliche Anforderungen.

Grüne: Regierung muss Möglichkeiten für Holzbau vereinfachen

„Diese wurden mit dem Beschluss der neuen Holzbau-Muster-Richtlinie durch die Bauministerkonferenz im September 2024 bereits erleichtert, doch die Umsetzung der Vorschriften im Freistaat Sachsen dauert weiter an“, monierte Löser. Seine Partei fordere die Staatsregierung deshalb auf, den Beispielen Nordrhein-Westfalens und Bayerns zu folgen und Holzbau durch einen Ministerinnenerlass umgehend zu vereinfachen. Das erste geplante Holzhochhaus Sachsens in Leipzig zeige, welches Potenzial im Holzbau liege.

Immer mehr Häuslebauer setzen auf Holzbauweise

Nach Angaben des Ministeriums für Infrastruktur und Landesentwicklung stieg der Anteil von Einfamilien- und Doppelhäusern in Holzbauweise in Sachsen in den vergangenen Jahren stetig an. 2023 lag er bereits bei rund 22 Prozent.

Die Grünen hatten als Regierungspartei in der vergangenen Legislatur eine Initiative für mehr Holzbauten bei Landesimmobilien angestoßen. Das betrifft auch Bauprojekte in Hoheit des Landes.