Dresden - Die Grünen fordern eine Weiterführung des Modellprojektes für die Gewinnung von Lehrerinnen und Lehrern in der Provinz. Das Projekt - angesiedelt in Ostsachsen und koordiniert von der Technischen Universität Dresden - stehe vor dem Aus, teilte die grüne Landtagsfraktion mit. Mit Änderungsanträgen in den aktuellen Haushaltsverhandlungen versucht die Partei nun, einen Sperrvermerk im Haushaltsplan des Kultusministeriums aufzuheben.

Grüne: Abbruch des Projektes wäre verantwortungslos

„Dieses Projekt ist ein entscheidender Baustein, um langfristig qualifizierte Lehrkräfte für ländliche Regionen zu gewinnen. Ein Abbruch wegen fehlender Finanzierung wäre verantwortungslos gegenüber den Schulen, Studierenden und Eltern in Ostsachsen“, erklärte Fraktionschefin Franziska Schubert.

Neben Kürzungen sei nun sogar ein Sperrvermerk gesetzt worden, da man erst eine Evaluation abwarten wolle.

„Sicherheit für erfolgreiche Strukturarbeit sieht anders aus. Das untergräbt auch das Vertrauen all der Engagierten vor Ort, die ihr Herzblut in das Projekt gesteckt haben“, so Schubert. Ohne klare, zweckgebundene Finanzierung durch das Kultusministerium und das Wissenschaftsministerium werde es sterben. „Es ist ein Leuchtturm innovativer Bildungsarbeit im ländlichen Raum. Gerade wer den Strukturwandel hier ernst nimmt, darf nicht an der Bildung sparen.“

Studenten betreuen Schüler

In dem Programm betreuen Studentinnen und Stunden für das Lehramt Kinder in Ausfallstunden. Nach Angaben der TU Dresden geht es nicht allein darum, fehlende Lehrkräfte zu ersetzen und regulären Unterricht zu halten. Vielmehr sollen die Studierenden zusätzliche Angebote für kleinere Lerngruppen ermöglichen, die die Schüler fördern und beim Lernen unterstützen, wofür im normalen Fachunterricht kaum Zeit bleibt.

Laut Kultusministeriums fehlen in Sachsen derzeit mindestens 1.400 Vollzeit-Lehrer. Im ersten Schulhalbjahr 2024/2025 habe der Anteil ausgefallener Unterrichtsstunden am gesamten Stundensoll bei 9,4 Prozent gelegen, hieß es. Je nach Schulform und Region gebe es aber deutlich mehr Ausfall. Auch Kultusminister Clemens Conrad (CDU) hatte ein Maßnahmenpaket vorgelegt. Damit will er den Stundenausfall halbieren.