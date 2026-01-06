Eine Wäscherei in Sorsum brennt, mehr als 100 Feuerwehrleute rücken an. Auch ein Löschroboter kommt zum Einsatz.

Eine Wäscherei kann nach einem Brand nicht mehr betreten werden. (Symbolbild)

Sorsum - Ein Brand in der Wäscherei eines Sozialdienstes in Sorsum (Landkreis Hildesheim) hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Menschen waren laut Feuerwehr zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, war das Gebäude bereits geräumt. Teile des Daches standen in Flammen. Diese breiteten sich rasch auf weitere Gebäudeteile aus. Da Einsturzgefahr bestand, setzte die Feuerwehr auch einen Löschroboter ein. Am frühen Morgen war das Feuer gelöscht. Im Einsatz waren rund 120 Einsatzkräfte.

Die Wäscherei kann derzeit nicht betreten werden.

Zur Brandursache und zur Höhe des Schadens machte die Feuerwehr bislang keine Angaben.