Auf einem Rastplatz an der A28 steht ein vereistes Auto. Als ein Passant genauer hinsieht, macht er einen grausigen Fund.

Stuhr - In einem Auto auf einem Rastplatz an der Autobahn 28 ist eine Leiche entdeckt worden. Ein Passant habe den leblosen Körper in dem Wagen auf dem Parkplatz Brinkum gefunden, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Der Notarzt habe nur noch den Tod eines 58-jährigen Mannes feststellen können. Die genaue Todesursache soll nun ermittelt werden.