Kiloweise Kokain, Marihuana und Crystal Meth fallen Ermittlern bei einer länderübergreifenden Razzia in die Hände. Der Wert ist siebenstellig. Sechsmal klicken die Handschellen.

In Sachsen und Sachsen-Anhalt macht die Polizei am Donnerstag einen riesigen Drogenfund. (Archivbild)

Halle - Die Polizei hat bei Razzien in Sachsen und Sachsen-Anhalt große Mengen Drogen sichergestellt. Durchsucht wurden am Donnerstag 21 Objekte im Burgenlandkreis im Süden von Sachsen-Anhalt und fünf in Sachsen, wie die Polizeiinspektion Halle mitteilte. Grund war ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Halle. Sechs Männer im Alter zwischen 25 und 36 Jahren wurden vorläufig festgenommen.

Drogen im Wert von 1,3 Millionen Euro

Laut Polizei wurden rund 70 Kilogramm Marihuana, sechs Kilogramm Crystal Meth, rund 3,5 Kilogramm Kokain sowie ein Kilogramm Ecstasy sichergestellt. Der Straßenverkaufswert werde auf 1,3 Millionen Euro geschätzt, hieß es. Auch zwei hochwertige Fahrzeuge, mehrere tausend Euro Bargeld sowie Messer, Schreckschusswaffen und verbotene Pyrotechnik wurden entdeckt.

Es bestehe der Verdacht des bandenmäßigen, unerlaubten Handels von Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen und des bandenmäßigen, unerlaubten Handels mit Cannabisprodukten in nicht geringen Mengen. Die sechs vorläufig Festgenommenen sollen noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden, wie es hieß.