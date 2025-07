Saalfeld - Zu den logistischen Herausforderungen beim Kampf gegen den Waldbrand auf der Saalfelder Höhe gehört auch die Nahrungslogistik für die Helfer vor Ort.

„Dem zwischenzeitlich aufgetretenen Verteilungsproblem bei der Bereitstellung der Essensversorgung für einige Einsatzkräfte im Gelände wird weiter entgegengewirkt“, teilte das Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt mit. Die Kapazitäten wurden demnach nochmals hochgefahren, so dass nun zweimal am Tag 1.500 Mahlzeiten zuzüglich Frühstück vorbereitet werden. Die Versorgung der Einsatzkräfte sei gesichert. Am Freitagmorgen waren rund 670 Feuerwehrleute und andere Helfer vor Ort.

Gleichzeitig bat das Landratsamt darum, darauf zu verzichten, Lebensmittel zu spenden. Es gebe keine Möglichkeiten, dies zu koordinieren. Allerdings könnten zur Unterstützung der Feuerwehrarbeit grundsätzlich Spendengelder etwa für den Kreisfeuerwehrverband Saale-Schwarza e.V. erfolgen.

Am Mittwoch war auf der Saalfelder Höhe im Saalfelder Ortsteil Gösselsdorf aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen und hatte sich schließlich auf eine Fläche von mindestens 250 Hektar ausgebreitet. Das Feuer gilt als der größte bekannte Waldbrand in Thüringen seit mehr als 30 Jahren.