Seit 35 Jahren hat die BASF einen Standort in Schwarzheide. Nun hat das Land Brandenburg erneut deutlich gemacht, was ihm der Industriesitz bedeutet.

Schwarzheide/Ludwigshafen - Der Chemiekonzern BASF wird vom Land Brandenburg weiter unterstützt, um den Standort Schwarzheide zu stärken. Das ist Teil einer gemeinsamen Erklärung, die Land und Konzern anlässlich des 35-jährigen Jubiläums des Lausitzer Standorts unterschrieben. Im Fokus stehen demnach die Förderung von Investitionen in Batterietechnologien und die Entwicklung zu einem modernen Industriepark.

„Seit der deutschen Wiedervereinigung 1990 hat sich der BASF-Standort in

Schwarzheide dank kontinuierlicher Investitionen zu einem bedeutenden

industriellen Leuchtturm in Ostdeutschland entwickelt – ein Symbol für erfolgreichen Strukturwandel und wirtschaftliche Erneuerung“, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) bei der Unterzeichnung am BASF-Hauptsitz in Ludwigshafen.

Ein Unternehmenssprecher sagte, der Pakt sei nicht zeitlich befristet - „die Erklärung wird in der Regel alle drei Jahre erneuert“.

Seit 1990 ist die BASF Schwarzheide GmbH Teil der BASF-Gruppe. Sie beschäftigt rund 2.000 Mitarbeitende.