Gröditz setzt sich beim sächsischen Innenstadt-Wettbewerb gegen 60 Projekte durch. Was das Konzept rund um den Marktplatz aus Sicht der Jury besonders macht.

Görlitz/Gröditz - Der diesjährige Hauptpreis des sächsischen Innenstadt-Wettbewerbs „Ab in die Mitte!“ geht an Gröditz. Die Stadt im Landkreis Meißen setzte sich mit dem Projekt „808 Jahre später: Wir schmieden uns ’ne echte Mitte“ gegen 60 weitere Bewerbungen aus 53 Kommunen durch, wie das Infrastrukturministerium mitteilte. Der Wettbewerb verzeichnete damit die höchste Beteiligung seit seiner Einführung 2004.

Gröditz überzeugte die Jury mit einem Konzept zur Entwicklung einer neuen Ortsmitte rund um den sanierten Marktplatz. Dabei sollen historische Bezüge zur Schmiedetradition aufgegriffen und Angebote für verschiedene Generationen geschaffen werden. Infrastrukturministerin Regina Kraushaar (CDU) sagte bei der Preisverleihung in Görlitz: „"Ab in die Mitte!" ist nicht nur ein Wettbewerb, sondern ein starkes Bekenntnis zu lebendigen Städten.“

Zwei mit jeweils 15.000 Euro dotierte Sonderpreise gingen an Burgstädt (Landkreis Mittelsachsen) für ein Jugendbeteiligungsprojekt sowie an Adorf/Vogtland für ein Innenstadtvorhaben rund um die historische Perlmutterproduktion. Insgesamt stellten das Infrastrukturministerium und das Wirtschaftsministerium mehr als 300.000 Euro Preisgelder bereit.