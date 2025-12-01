Als die Feuerwehrleute eintreffen, wird ein Kind vermisst. Die Einsatzkräfte machen sich auf die Suche. Doch im Haus brennt es bereits lichterloh. Und bald gibt es traurige Gewissheit.

Feuerwehrleute sind im Einsatz bei einem Brand in einem Einfamilienhaus - ein Kind kam ums Leben.

Berlin - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Berlin-Mahlsdorf ist am Abend ein Kind gestorben. Feuerwehrleute hatten es zunächst noch aus den Flammen gerettet, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Das Kind sei vom Rettungsdienst behandelt worden, dann aber vor Ort seinen Verletzungen erlegen.

Zum Alter des Kindes gab es zunächst keine Angaben, auch nicht, ob es sich um ein Mädchen oder einen Jungen handelte. Die Angehörigen wurden vor Ort betreut. Auch die psychosoziale Notfallversorgung wurde laut Feuerwehr hinzugerufen.

Nach Angaben der Feuerwehr steht das Einfamilienhaus in der Kieler Straße komplett in Flammen. Als die Einsatzkräfte ankamen, brannte es nach Angaben des Sprechers bereits im Erdgeschoss und im Dachstuhl.

Die Einsatzkräfte machten sich im Haus auf die Suche nach dem Kind. Das gestaltete sich aber schwierig, weil die Holztreppe bereits weggebrannt war, wie der Sprecher sagte. Mit tragbaren Leitern seien die Feuerwehrleute bis zu dem Kind vorgedrungen und hätten es aus dem Haus gebracht.

Die Löscharbeiten würden noch dauern, hieß es. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit knapp 70 Kräften im Einsatz. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Auch ist noch unklar, wie es zu dem Feuer kommen konnte.