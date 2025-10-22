Die Polizei rückt im Dreiländereck zu Polen und Tschechien zu einem größeren Einsatz aus. Was bisher dazu bekannt ist.

In Zittau läuft ein größerer Einsatz von Polizei und THW.

Zittau - Die Polizei ist am Morgen in Zittau im Südosten Sachsens zu einem größeren Sucheinsatz angerückt. Anlass sei eine europäische Ermittlungsanordnung, sagte eine Polizeisprecherin. Gesucht werde nach Beweismitteln. Um welchen Kriminalfall es geht, blieb offen.

Im Zittauer Weinaupark sollten ein kleiner Wald und eine Wiese durchsucht werden. Im Einsatz waren zahlreiche Kräfte der Polizeidirektion Görlitz, des Landeskriminalamts, der Bereitschaftspolizei sowie das Technische Hilfswerk. Auch Spürhunde sollten eingesetzt werden.

Ein Teil des Parks wurde wegen der Maßnahmen abgesperrt. Zittau liegt im Dreiländereck von Deutschland, Polen und Tschechien.