804 Verurteilungen für das unerlaubte Entfernen vom Unfallort gab es 2024 in Sachsen-Anhalt. Die Mehrheit der Verurteilten ist männlich – schon seit Jahren.

Magdeburg - 804 Menschen sind in Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr wegen Fahrerflucht verurteilt worden – fast 75 Prozent davon sind Männer gewesen. Das teilte das Statistische Landesamt mit. Bei der Verurteilung zu Freiheitsstrafen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sei der Unterschied zwischen den Geschlechtern noch größer ausgefallen: In neun Fällen 2024 hätten Angeklagte eine solche Strafe erhalten, acht davon seien Männer gewesen. Bei den Frauen wurden von 2015 bis 2024 demnach lediglich fünf zu einer Freiheitsstrafe verurteilt.

Schon in den Vorjahren wurden deutlich mehr Männer wegen Fahrerflucht verurteilt als Frauen, wie es weiter hieß. Was die Altersverteilung angeht, waren 2024 die meisten der verurteilten Männer über 80 Jahre (rund 12 Prozent). Bei den Frauen hatten den Angaben zufolge 70- bis 80-Jährige in dem Jahr den höchsten Anteil - mit 5,8 Prozent war dieser jedoch noch immer niedriger als die Anteile jeder männlichen Altersgruppe ab 21 Jahren.

Die Zahlen basieren auf den Ergebnissen der Strafverfolgungsstatistik bis 2024. Insgesamt wurden von 2015 bis 2024 in Sachsen-Anhalt 45.648 Straftaten im Straßenverkehr geahndet, 8.460 (18,5 Prozent) davon wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.