Vor der EM testet das deutsche Team zweimal gegen Vize-Weltmeister Kroatien. Bundestrainer Alfred Gislason sieht darin die ideale Vorbereitung auf das Kontinentalturnier.

Hamburg - Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Männer bestreitet als Generalprobe auf die Europameisterschaft Anfang kommenden Jahres zwei Testspiele gegen Kroatien. Wie der Deutsche Handballbund (DHB) mitteilte, finden die Partien gegen den aktuellen Vize-Weltmeister am 8. Januar in der kroatischen Hauptstadt Zagreb und am 11. Januar in Hannover statt.

„Wir brauchen bei der Europameisterschaft ab dem ersten Spiel absolutes Top-Niveau. Um uns darauf einzustimmen, passt Kroatien perfekt“, sagte Bundestrainer Alfred Gislason. Trainiert werden die Kroaten vom früheren Bundestrainer Dagur Sigurdsson.

Die EM wird vom 13. Januar bis 1. Februar 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen ausgespielt. Das deutsche Team trifft in der Vorrunde auf Österreich (15. Januar), Serbien (17. Januar) und Spanien (19. Januar). Nur die ersten beiden Teams erreichen die Hauptrunde, in der Gastgeber Dänemark, Frankreich, Norwegen und Portugal zu den möglichen Gegnern zählen.