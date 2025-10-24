Starke Windböen haben in mehreren Landkreisen Thüringens Bäume zum Umstürzen gebracht. Was der Wetterdienst für heute vorhersagt.

Für heute hat der DWD erneut stürmisches Wetter in Mitteldeutschland vorausgesagt. (Symbolbild)

Erfurt - Aufgrund des Windes sind in mehreren Thüringer Landkreisen Bäume umgestürzt und haben teils Fahrbahnen versperrt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für den gestrigen Tag Gewitter und starken Wind angekündigt. Nun berichtete die Polizei von wetterbedingten Einsätzen in der Region.

So fiel beispielsweise in Stadtroda (Saale-Holzland-Kreis) gegen Abend ein Baum auf eine Straße und beschädigte ein Auto leicht. Auch in den Landkreisen Schmalkalden-Meiningen, Gotha, Hildburghausen sowie im Wartburgkreis stürzten vereinzelt Bäume auf Fahrbahnen. Verletzt wurde dabei niemand, auch Fahrzeuge blieben unbeschädigt.

Zwischenfälle auch in Sachsen

Auch in an Thüringen angrenzenden Gebieten wie im sächsischen Langenbernsdorf (Landkreis Zwickau) gab es Zwischenfälle. Nach Polizeiangaben brachte das Unwetter dort eine Birke zu Fall. Ein Autofahrer konnte nicht rechtzeitig bremsen und überfuhr den Ast, sodass das Auto schließlich abgeschleppt werden musste. Der Fahrer blieb unverletzt.

Für heute hat der DWD erneut stürmisches Wetter in Mitteldeutschland vorausgesagt. Demnach sind starke Windböen zu erwarten, die jedoch gegen Abend abklingen sollen.