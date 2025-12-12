Sonne, Wolken und Nebel sind in den nächsten Tagen im ständigen Wechselspiel. Der Sonntag wartet mit besonders viel Sonnenschein auf.

Die Sonne geht über Brandenburg auf, und die nächtliche Wolkendecke lockert auf. (Archivbild)

Berlin/Potsdam - Das dritte Adventswochenende bringt wechselhaftes und mildes Wetter nach Berlin und Brandenburg. Frost und Nebel mischen sich laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in die Aussichten. Der Sonntag hingegen verspricht Sonnenschein.

Der Freitag startet nach Auflösung örtlicher Nebelfelder heiter und trocken. Nur über dem Norden Brandenburgs halten sich zunächst dichte Wolken, die sich erst im Tagesverlauf auflockern. Die Temperaturen liegen bei fünf bis acht Grad. In der Nacht zu Samstag sinken diese vor allem im Fläming sowie dem südlichen Brandenburg auf knapp unter null Grad. Dabei reduzieren Nebelfelder die Sicht örtlich auf 150 Meter.

Auch der Samstag beginnt neblig-trüb. Im Norden Brandenburgs sind einzelne Regentropfen möglich, ansonsten bleibt es bedeckt, aber trocken. Es werden milde sechs bis acht Grad erreicht.

Bevor die dritte Kerze auf dem Adventskranz brennt, wird das Wetter noch etwas freundlicher: Am Sonntag scheint laut DWD länger die Sonne, und es bleibt mild, mit vereinzeltem nächtlichem Frost.