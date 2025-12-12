Nach einem Unfall in Bad Zwischenahn suchen Einsatzkräfte nach dem mutmaßlichen Fahrer. Am Ende gerät ein 61-Jähriger ins Visier der Polizei.

Bad Zwischenahn - Ein schwerer Verkehrsunfall hat in der Nacht zu Freitag in Bad Zwischenahn-Deepenfurth eine großangelegte Suche nach einem mutmaßlich verletzten Fahrer ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, war ein Auto gegen 23.45 Uhr auf der Straße Willbroksmoor unterwegs, als es im Bereich der Einmündung Deepenfurther Straße/Westersteder Straße eine Verkehrsinsel überfuhr und anschließend frontal in kleinere Bäume prallte. Der Wagen wurde schwer beschädigt, sämtliche Airbags wurden ausgelöst.

Ein Ersthelfer beobachtete, wie sich ein Mann aus dem Auto befreite und sich trotz Ansprache zu Fuß von der Unfallstelle entfernte. Mehrere Polizeistreifen, die Freiwillige Feuerwehr Bad Zwischenahn sowie eine Drohnengruppe suchten rund zwei Stunden lang das Umfeld ab – jedoch ohne Erfolg.

Das beschädigte Auto wurde abgeschleppt. Im Zuge der Ermittlungen ergab sich der dringende Verdacht gegen einen 61 Jahre alten Mann aus Bad Zwischenahn als möglicher Fahrer. Er wurde wenig später angetroffen. Gegen den Mann wurden Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Unfallflucht aufgenommen.