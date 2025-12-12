Ein Mann klickt auf einen Werbelink im Internet und erhält kurz darauf einen Anruf. Trickbetrüger am Telefon bringen ihn dazu, einen Kredit aufzunehmen.

Jena - Ein 62 Jahre alter Mann aus Jena ist Opfer eines Trickbetrugs im Internet geworden und hat dabei 46.000 Euro verloren. Der Mann war einem Werbelink für Kryptowährung gefolgt und hatte sich auf einer Website mit seinen persönlichen Daten wie etwa seiner Telefonnummer angemeldet, wie die Polizei mitteilte. Der oder die Betrüger riefen den Mann per Telefon an und brachten ihn dazu, einem Fernzugriff auf sein Handy zuzustimmen.

Schließlich seien mehrere Kryptokonten eingerichtet worden, für die der Mann den Kredit von 46.000 Euro aufnahm. Mit diesem Geld seien die Konten gefüllt worden, die nach Angaben der Polizei im Ausland liegen. Die Täter hätten demnach auf die Konten zugegriffen, und der Mann verlor sein Geld. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs.