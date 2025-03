Hannover - Ein unbekannter Glückspilz aus Niedersachsen hat fast 1,6 Millionen Euro in der Zusatzlotterie Spiel 77 gewonnen. Alle sieben Endziffern seiner Spielscheinnummer stimmten mit den am Samstag gezogenen Gewinnzahlen überein, wie Lotto Niedersachsen mitteilte.

Auch ein Gewinner aus Sachsen knackte den Jackpot und gewann damit ebenfalls 1.577.777,00 Euro. Der niedersächsische Gewinner nahm in Verbindung mit der europäischen Lotterie Eurojackpot an der Zusatzlotterie teil, seinen Spielschein gab er in einer Annahmestelle im Landkreis Hildesheim ab.

Die Chance auf den Höchstgewinn im Spiel 77 liegt laut Lotto Niedersachsen bei 1 zu 10 Millionen. Insgesamt konnten sich demnach im laufenden Jahr schon 31 niedersächsische Tipper über einen Gewinn von mindestens 100 000 Euro freuen - 3 davon sogar in Millionenhöhe.

Auch Bingo-Jackpot geknackt

Auch der Bingo-Jackpot wurde von einem niedersächsischen Tipper geknackt - der dafür nun 555.268,10 Euro erhält. Sein Los kaufte er für 3,60 Euro in einer Annahmestelle im Landkreis Hameln-Pyrmont. Und ein weiterer Niedersachse gewann mit fünf getippten Gewinnzahlen und einer Eurozahl 281.376,70 Euro in der Gewinnklasse 2 des Eurojackpots. Nur die zweite Eurozahl fehlte, um den Jackpot zu knacken. Den Spielschein hatte er im Landkreis Schaumburg gekauft.