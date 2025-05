Sie gehen am Tag der Arbeit auf die Straße: Gewerkschafter fordern bei einer Demonstration in Berlin bessere Löhne.

Berlin - Tausende Menschen sind bei den Gewerkschafts-Demonstrationen am Tag der Arbeit in Berlin für faire Löhne und gute Arbeitsbedingungen auf die Straße gegangen. Rund 5.500 Menschen ziehen in Berlin-Mitte zum Roten Rathaus, wie ein Sprecher der Polizei am Mittag sagte.

Bei den Gewerkschafts-Aktionen geht es auch um die Debatte um eine Anhebung des Mindestlohns. „15 Euro sind das Mindeste“, war auf Transparenten zu lesen, auch ein Ende von Lohndumping wurde gefordert.

Unter dem Motto „Mach dich stark mit uns“ rief der Deutsche Gewerkschaftsbund in Berlin und Brandenburg zu zahlreichen Demonstrationen und Kundgebungen am Tag der Arbeit auf.

In Berlin beteiligten sich unter anderem zahlreiche Politiker. Zu sehen waren unter anderem Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) und Ex-Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne).