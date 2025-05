Der Mai hat in Sachsen sommerlich begonnen. In den nächsten Tagen bringt eine Gewitterfront allerdings sinkende Temperaturen.

In den nächsten Tagen sind in Sachsen Gewitter vorhergesagt. (Archivbild)

Leipzig - Nach dem sommerlichen Beginn des Monats Mai steht am Wochenende in Sachsen eine Abkühlung bevor. Am Freitag nähert sich von Norden her ein Tiefausläufer, der zunächst Gewitterluft und dann viele Wolken bringt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraussagte. In der nächsten Woche sollen sich die Temperaturen deutlich unter der 20-Grad-Marke bewegen.

Der Freitag wird nach der Vorhersage noch einmal ähnlich warm wie der 1. Mai. Die Höchstwerte liegen laut bei DWD 25 bis 27 Grad, in den Bergen mit 21 bis 25 etwas darunter. Ab Mittag müsse aber mit Gewittern gerechnet werden, die starke Sturmböen, Hagel und heftigen Regen mit sich bringen.

Der Samstag werde stark bewölkt. Noch immer könne schauerartiger oder gewittriger Regen fallen. Am Sonntag seien nur noch vereinzelte Niederschläge zu erwarten. Die Temperaturen gehen auf Maximalwerte von 13 bis 15 Grad zurück, in den Bergen auf 6 bis 12 Grad.