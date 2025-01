Hildburghausen - Glatteis hat zu einem schweren Unfall eines Paketzustellers im Landkreis Hildburghausen geführt. Der 22-Jahre alte Mann sei am Mittwochabend auf der Landstraße von Hildburghausen nach Schleusingen unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. In einer Kurve kam er demnach von der Fahrbahn ab und fuhr in ein angrenzendes Waldstück, wo er in einem Graben zum Stehen kam. Der Mann wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.

Das Unfallfahrzeug verblieb aufgrund der Witterungsbedingen am Unfallort, erklärte die Polizei. Nach Anrufen besorgter Autofahrer aus der Nacht und dem Morgen sei das Fahrzeug abgesperrt worden, um im Laufe des Tages abgeschleppt werden zu können, hieß es weiter.