Gefrierender Regen sorgt im Freistaat mancherorts für rutschige Verhältnisse. Der Wetterdienst gibt eine Warnung heraus. Die Auswirkungen halten sich bisher aber in Grenzen.

Erfurt - Eispanzer, rutschige Straßen und der ein oder andere Unfall: Glatteis hält die Menschen in Thüringen weiter in Atem. Die Auswirkungen auf den Autobahnen und in den Notaufnahmen halten sich aber in Grenzen. So berichtet etwa das Klinikum Weimar von vereinzelten Menschen, die wegen der Glätte gestürzt seien. Es gebe aber keine Häufung und keine schweren Unfälle. Das Uniklinikum Jena spricht von einem „Tag wie jeder andere“.

Auf einigen Autobahnabschnitten gab es nach Angaben der Polizei Glätte-Unfälle wegen unangepasster Geschwindigkeit. Das Unfallgeschehen habe sich aber im Rahmen gehalten. Schon am Montag hatte es auf glatten Straßen im Freistaat mehrere Unfälle gegeben.

Schneepflug rammt Rettungswagen

Am Montagabend rammte ein Schneepflug einen Rettungswagen an einer Unfallstelle auf der A71 bei Suhl. Ein 38 Jahre alter Polizist und eine 48 Jahre alte Mitarbeiterin des Rettungsdienstes wurden dabei verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die beiden kamen nach dem Unfall in eine Klinik.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der Rettungswagen auf der A71 nach einem Unfall zwischen dem Autobahndreieck Suhl und der Anschlussstelle Meiningen Nord im Einsatz. Der Polizist und ein durch den vorherigen Unfall verletzter Autofahrer befanden sich in dem Rettungswagen. Der Schneepflug wollte den Rettungswagen links überholen und prallte dabei allerdings mit der Räumschaufel gegen das Einsatzfahrzeug.

Spiegelglatte Wege

Der Deutsche Wetterdienst warnte vor allem für den Dienstagmorgen noch vor gefrierendem Regen und Glatteis. In einigen Straßenzügen, etwa in Erfurt, bildeten sich spiegelglatte Eisschichten. Für den Lauf des Tages kündigte der DWD aber eine Entspannung der Situation an. Die Temperaturen stiegen im Tagesverlauf an. Angesagt waren bis zu 6 Grad.

Auf Erfurts Friedhöfen haben sich die Wege in regelrechte Schlittschuhbahnen verwandelt. Deshalb bleiben die Stätten heute für Besucher geschlossen. Allerdings habe der Winterdienst bereits damit begonnen, die Wege zu räumen, sagte eine Sprecherin der Stadtverwaltung. Trauerfeiern und Beisetzungen sollen wie geplant stattfinden.

Gute Schneeverhältnisse im Thüringer Wald

Gute Nachrichten gibt es für Wintersportler im Thüringer Wald. Hier gibt es nach Angaben des Regionalverbunds Thüringer Wald aktuell noch knapp 450 Kilometer präparierte Langlaufstrecken. Dazu seien neun Rodelhänge präpariert. Die aktuelle Schneehöhe gab der Verbund mit bis zu 42 Zentimetern an. Durch Regen könne es heute jedoch zu Vereisungen kommen, sodass Einschränkungen möglich seien.