Berlin/Potsdam - Glatteis auf den Straßen hat in Berlin und Brandenburg zu Einschränkungen und Unfällen geführt. In Brandenburg lag die Unfallzahl bis zum Morgen im unteren zweistelligen Bereich, wie der Lagedienst der Polizei mitteilte. Darunter waren zunächst vor allem Blechschäden. In Berlin waren die Unfallzahlen am Morgen nur „minimal erhöht“, wie ein Polizeisprecher sagte. Insgesamt seien die Zahlen in der Hauptstadt auf einem niedrigen Niveau.

Auf der Autobahn 10 kamen in der Nacht auf der glatten Straße gleich zwei Laster ins Schleudern, wie die Polizeidirektion Nord mitteilte. Zwischen den Anschlussstellen Mühlenbeck und Birkenwerder kamen die beiden 30 und 33 Jahre alten Fahrer kurz nacheinander von der Straße ab, durchbrachen beide die Schutzplanke und blieben im Graben liegen. Die beiden Männer wurden demnach nicht verletzt.

Einschränkungen im Berufsverkehr

Der Berufsverkehr kam in einzelnen Bereichen Brandenburgs am Morgen zunehmend zum Erliegen. Einige Steigungen und Brücken waren laut Polizei wegen der Glätte nicht mehr befahrbar. Betroffen waren demnach vor allem Nebenstrecken, die vom Winterdienst noch nicht gestreut wurden.

Das hatte auch Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr: In mehreren Landkreisen in Brandenburg wurde der Linienverkehr mit Bussen komplett eingestellt, wie auf Webseiten der Verkehrsbetriebe zu lesen war. Auf den glatten Straßen in Berlin ging es demnach am Morgen vielerorts nur langsam voran, was auch die Berliner Busse betraf. Das teilten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mit. Vereinzelt mussten laut BVG Streckenabschnitte wegen Glatteis gesperrt werden.

Glatteisgefahr bis Dienstagmittag

Vereiste Oberleitungen sorgten in Berlin demnach für Verspätungen auf einigen Straßenbahnlinien. Und auch auf oberirdischen Abschnitten der U-Bahnlinien U2 und U3 kam es zeitweise zu Verspätungen wegen Eis auf den Stromschienen. Ein Spezialzug der BVG beseitigte die Eisschicht.

Durch überfrierenden Regen auf dem eiskalten Boden herrscht seit der Nacht Glatteisgefahr in Berlin und Brandenburg. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in beiden Ländern bis zum Dienstagmittag vor erhöhter Glättegefahr. Von der Verkehrsinformationszentrale in Berlin hieß es am Morgen: „Bitte bewegt euch vorsichtig, besonders auf den Nebenstraßen und Gehwegen ist es spiegelglatt!“ Die Polizei warnte wegen des nun einsetzenden Tauwetters zusätzlich vor dem Betreten von Eisflächen. Mehrere Brandenburger Landkreise riefen dazu auf, unnötige Autofahrten zu vermeiden.