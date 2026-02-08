Trübe Aussichten und Glättegefahr: In Sachsen-Anhalt bleibt es meist grau, nur auf dem Brocken gibt es Chancen auf Sonne. Was der Deutsche Wetterdienst für die Woche erwartet.

Grauer Himmel prägt auch die kommende Woche: Tiefe Wolken und kaum Sonne soll es in Sachsen-Anhalt geben.

Magdeburg - Auf die Menschen in Sachsen-Anhalt kommt eine weitere überwiegend graue und teils glatte Wetterwoche zu. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bleibt es in den kommenden Tagen meist stark bewölkt, die Temperaturen liegen rund um den Gefrierpunkt.

In den Nächten können die Werte leicht unter null Grad sinken. Dadurch kann Nässe auf Straßen und Wegen gefrieren - besonders in den Morgenstunden ist Vorsicht geboten. Tagsüber steigen die Temperaturen nur wenig über null Grad, dazu hängen die Wolken häufig tief und sorgen vielerorts für ein trüb-nebliges Wetterbild.

Über den Wolken: Sonnenfenster auf dem Brocken

Nennenswerte Niederschläge sind laut DWD kaum zu erwarten. Allenfalls etwas Sprühregen, Schneegriesel oder schwacher Wind sind möglich. Freundlicher zeigt sich das Wetter im Harz: Auf dem Brocken stehen die Chancen gut, zeitweise Sonne über den Wolken zu erleben, besonders am Dienstag.

Zur Wochenmitte soll es vorübergehend etwas milder werden. Dann sind Höchstwerte von fünf bis acht Grad, vereinzelt auch bis zu neun Grad möglich.

Wintercomeback zum Wochenende

Am Wochenende dreht das Wetter jedoch erneut auf winterlich: Kältere Luft zieht auf, die Temperaturen erreichen tagsüber nur knapp über null Grad, nachts droht wieder Frost. Auch etwas Schnee sei dann nicht ausgeschlossen.