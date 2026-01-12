Das winterliche Wetter bewirkt mancherorts Verkehrschaos im Freistaat. Die Polizei ruft Autofahrer zur Vorsicht auf. Doch an einigen Stellen kommt diese Warnung zu spät.

Das Wetter beeinträchtigt den Verkehr auf den Straßen Thüringens und führt zu gefährlichen Bedingungen für Autofahrer. (Symbolbild)

Erfurt - Glatte Straßen haben zu zahlreichen Unfällen auf Thüringens Straßen geführt. Ursache sei die nicht angepasste Geschwindigkeit vieler Autofahrer, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Besonders die A4 östlich des Hermsdorfer Kreuzes sei aktuell besonders von Einschränkungen betroffen.

Die Strecke zwischen dem Kreuz Gera und Gera-Langenberg in Richtung Frankfurt/Main ist demnach voll gesperrt. Ein 25-jähriger Kleintransporterfahrer war auf der winterglatten Fahrbahn mit der Mittelleitplanke kollidiert. Der Fahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt. Der Abschluss der Aufräumarbeiten sei derzeit nicht abzusehen.

Nur wenige Kilometer entfernt im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt sind am Nachmittag fünf Menschen bei einem Frontalzusammenstoß verletzt worden. Diese wurden zum Teil mit Rettungshubschraubern in eine Klinik gebracht. Die Bundesstraße 88 zwischen Etzelbach und Kirchhasel ist aktuell voll gesperrt.

Auch auf der A73 in Höhe Suhl ist der rechte Fahrstreifen nach einem Unfall blockiert. Ein 42-Jähriger kam von der Straße ab fuhr in die angrenzende Böschung, wo er sich mit seinem Wagen überschlug. Der Fahrer wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht.

Vorsicht ist geboten

Die Autobahnpolizei ruft dazu auf, langsam zu fahren und ausreichend Abstand zu anderen Fahrzeugen einzuhalten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte auch in den nächsten Stunden vor schwierigen Verhältnissen auf den Straßen des Freistaates.