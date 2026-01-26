Schneefall und Glätte sorgen im Südharz für Stillstand: Die VG Südharz stellt vorerst alle Buslinien ein. Was das für Schüler und Pendler bedeutet.

Sondershausen - Heftige Schneefälle und Straßenglätte haben den Busverkehr im Südharz zum Erliegen gebracht. Aufgrund der aktuellen Witterung hat die Verkehrsgesellschaft (VG) Südharz den Verkehr vorerst auf allen Linien eingestellt, es fahren keine Busse, wie das Landratsamt Kyffhäuserkreis mitteilte. Betroffen ist demnach der Schüler- und Linienverkehr auf den Strecken der VG Südharz.

Dagegen werden die Linien der Regionalbus Unstrut-Hainich und Kyffhäuserkreis bedient. Die Schulen seien geöffnet, hieß es.