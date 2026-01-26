weather schneeregen
Trotz des Schneefalls und Blitzeises läuft der Betrieb an den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden planmäßig. Der Winterdienst hält die Pisten frei.

Von dpa 26.01.2026, 08:53
Der Winterdienst hält die Flughäfen Leipzig und Dresden eisfrei. (Archivbild)
Der Winterdienst hält die Flughäfen Leipzig und Dresden eisfrei. (Archivbild) Jan Woitas/dpa

Leipzig - Das Winterwetter mit heftigem Schneefall und Blitzeis hat keinen großen Einfluss auf den Flugbetrieb in Leipzig/Halle und Dresden. „Es gibt derzeit keine Verspätungen, alles läuft nach Plan“, sagte der Sprecher der beiden Flughäfen, Uwe Schuhart, auf Anfrage. Der Winterdienst sei rund um die Uhr im Einsatz und habe die Start- und Landebahnen rechtzeitig geräumt.