Trotz des Schneefalls und Blitzeises läuft der Betrieb an den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden planmäßig. Der Winterdienst hält die Pisten frei.

Leipzig - Das Winterwetter mit heftigem Schneefall und Blitzeis hat keinen großen Einfluss auf den Flugbetrieb in Leipzig/Halle und Dresden. „Es gibt derzeit keine Verspätungen, alles läuft nach Plan“, sagte der Sprecher der beiden Flughäfen, Uwe Schuhart, auf Anfrage. Der Winterdienst sei rund um die Uhr im Einsatz und habe die Start- und Landebahnen rechtzeitig geräumt.