In vielen Teilen Mecklenburg-Vorpommerns ist es seit Stunden gefährlich glatt. Am Sonntag hatte der Deutsche Wetterdienst deshalb eine Unwetterwarnung herausgegeben. Nun hat er sie teils verlängert.

Anklam/Pasewalk - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat die Unwetterwarnung vor Glatteis in einigen Teilen Mecklenburg-Vorpommerns verlängert. Die neue Warnung vor plötzlich überfrierender Nässe oder gefrierendem Regen gelte für den äußersten Osten von MV und bis voraussichtlich 9.00 Uhr, teilte der DWD mit. Die amtliche Unwetterwarnung gilt nun für Teile der Kreise Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald.

Das Bildungsministerium hatte bereits am Sonntag mitgeteilt, dass die Schulen trotz der Extremwetterlage grundsätzlich geöffnet seien. Eltern sollten ihre Kinder, falls sie aufgrund des Wetters nicht zur Schule kommen könnten, bei der Schule abmelden.