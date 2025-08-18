Sachsen-Anhalt liegt beim Ausbau des Glasfasernetzes bundesweit sehr weit vorn. Theoretisch könnten also viele Menschen schnelles Internet nutzen. Doch nur wenige machen davon Gebrauch.

Magdeburg - Obwohl der Glasfaserausbau in Sachsen-Anhalt immer weiter vorankommt, nutzen viele Haushalte noch nicht die Möglichkeit für einen Glasfaseranschluss. Während etwa zwei Drittel der Haushalte und Unternehmen im Land die Möglichkeit für einen Glasfaseranschluss hätten, sei bislang erst ein Drittel tatsächlich angeschlossen, sagte Digitalministerin Lydia Hüskens (FDP) beim 4. Glasfasertag des Landes. „Die Chance ist da, aber der Anschlusswille noch nicht.“

Laut einer Marktanalyse des Bundesverbands Breitbandkommunikation beträgt die Glasfaserausbauquote in Sachsen-Anhalt rund 70 Prozent, das ist der zweithöchste Wert der Flächenländer in Deutschland. Die tatsächliche Anschlussquote erreicht demnach aber nur 28 Prozent. „Wir müssen immer noch sehr viel Überzeugungsarbeit leisten, damit der eigenwirtschaftliche Ausbau mehr Fahrt aufnimmt“, sagte Hüskens.

Kupfernetz wird nicht von heute auf morgen abgeschaltet

Auch der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, betonte, dass viele Menschen mit der Situation etwa beim DSL-Netz nicht unzufrieden seien. Das mache es sehr herausfordernd nicht nur Glasfasernetze zu bauen, sondern auch auszulasten. „Solange das DSL-Netz in Betrieb ist, wird es eine Herausforderung sein, Menschen zum Wechseln zu bewegen.“ Dennoch wies Müller Forderungen nach einer Abschaltung des DSL-Kupfernetzes zurück. „Natürlich wird nicht und kann nicht das Kupfernetz von heute auf morgen im gesamten Bundesgebiet abgeschaltet werden.“ Man befinde sich am Anfang eines längeren Prozesses.

Das Digitalministerium startete erneut eine Informationskampagne, um die Menschen von der Nutzung von Glasfaseranschlüssen zu überzeugen. Ein Gesicht der Kampagne ist der Schwimmweltmeister und -Olympiasieger Lukas Märtens.